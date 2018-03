Ajo qëndroi larg syrit të medieve

Që nga mosha e hershme, Princi William dhe Harry kanë qenë të në qendër të vëmendjes. Duke u rritur nën krahët e Princeshës Diana, të dy ishin të ekspozuar nga mediet dhe ende janë.

Ndërsa ata kanë mbetur figura të shquara të Familjes Mbretërore, princi william dhe Harry kanë një motër që askush nuk dinte gjë për të.

Njihuni me Laura Lopes, e cila është gjysmë motra e William dhe Harry, lidhur me martesën përmes Princit Charles dhe Camilla Parker Bowles.

Sipas The Mirror, Laura është 40 vjeçare, drejton një jetë private. Duke u rritur, ajo ndoqi një shkollë katolike në Dorset, para se të studionte historinë e artit dhe marketingun në Oxford, transmeton rtv21.tv.

Megjithëse, ajo ishte mbajtur larg syve të publikut nga Camilla, ajo kishte bërë një dukje që shumë veta as nuk e kishin vërejtur. Laura mori pjesë në martesën e Princi William dhe Kate Middleton. Megjithëse lista e mysafirëve të ardhshëm të dasmës së Harry-it ende nuk është konfirmuar, besohet se Laura do të marrë pjesë me familjen e saj.

Në vitin 2006, Laura u martua me Harry Lopes, një kontabilist në Wiltshire, i cili kishte qenë më parë një model. Së bashku, ata kanë tre fëmijë të vegjël./21Media