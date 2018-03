Shkencëtarët thonë se nëse ky asteroid do të binte në Tokë, atëherë do të vriste miliona njerëz

Asteroidi 2017 VR12 sot pritet të kalojë në distancën prej 1.448.409 kilometrash nga Toka ose sa tri herë largësia ndërmjet planetit tonë dhe Hënës. Me një gjatësi prej 457 metrash dhe 25 metra gjerësi, VR12 është më i madh se sa ndërtesa Empire State në New Yorkut.

VR12 është objekt potencialisht i rrezikshëm për Tokën, sipas agjencisë amerikane të hapësirës – NASA.

Ai do të kalojë pranë planetit tonë me një shpejtësi prej 22 mijë e 678 kilometrash në orë, por fatmirësisht nuk do ta godasë atë.

Në të kundërtën, ai do të emitonte aq shumë energji sa të gjitha armët nukleare që janë detonuar në historinë e njerëzimit. Impakti do të krijonte një krater gjigant, duke vrarë me miliona njerëz nëse do të binte në zonat e populluara, shkruajnë mediat britanike.

Sipas NASA, 2017 VR12 u zbulua nga teleskopi Pan-STARRS 1 në Hawaii më 10 nëntor 2017.

NASA i konsideron potencialisht të rrezikshme të gjithë asteroidet që ndodhen në largësi 7.402.982 kilometra larg Tokës.

VR12 nuk pritet të kthehet sërish pranë Tokës deri pas 177 vjetësh.