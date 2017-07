Atdhe Arifit iu është kthyer në paraburgim nga vuajtja e masës së arrestit shtëpiak

Aktivistit të Lëvizjes Vetëvendosje, Atdhe Arifit iu është kthyer në paraburgim nga vuajtja e masës së arrestit shtëpiak, kështu bëri të ditur Lëvizja Vetëvendosje përmes një shkrimi në faqen e tyre zyrtare në Facebook.

“AKTIVISTI ATDHE ARIFI KTHEHET NË PARABURGIM Aktivisti Atdhe Arifi është kthyer në paraburgim nga vuajtja e masës së arrestit shtëpiak. Edhe një herë, policia ka vendosur që të tregohet e padrejtë e agresive me aktivistët e zellshëm. Atdheut që ka 11 muaj duke u privuar prej lirisë, i është caktuar masa e paraburgimit deri më 25 shtator”, shkruan në faqen zyrtare të Lëvizjes Vetëvendosje.

Vetëvendosje po ashtu ka shkruar për ditën të cilën Atdheu kishte dal për provim, provim ky i cili ishte shtyrë.

“Sot, policia e ka marrë atë në shtëpi, për ta dërguar në Qendrën e Paraburgimit në Lipjan, me arsyetimin se nuk e ka zbatuar masën e arrestit shtëpiak. Bëhet fjalë për datën 6 korrik, kur Atdheu kishte provim në degën e Arkitekturës, në lëndën ‘Organizimi dhe teknikat e ndërtimit’. Ky provim i paraparë për datën 5 korrik, ishte shtyrë për një ditë, me datë 6. Për këtë provim, që Atdheu e ka kaluar me sukses, ekzistojnë edhe dëshmi për shtyrjen me datën 6 korrik. Atdheu ka mbajtur 3 muaj paraburgim dhe nëntë të tjerë arrest shtëpiak për asnjë faj. Të gjitha këto vuajtje të padrejta të Atdheut e tre bashkaktivistëve të tjerë që po vazhdojnë të mbahen në arrest shtëpiak, ia detyrojmë këtij pushteti kriminal”, shkruan tutje në faqen e Vetëvendosjes.

Vetëvendosje ka akuzuar PDK-në se ata po e kalojnë kohën siç thonë duke ideuar planet për akuza ndaj VV-së.

“Ne e dimë që ky pushtet e kalon kohën duke ideuar dhe ekzekutuar planet për akuza ndaj VETËVENDOSJE! dhe këtë kohë është duke u marrë me Atdhe Arifin, Adea Batushën, Egzon Halitin e Frashër Krasniqin. Sa herë që legjitimiteti i këtij pushteti bie, shpërfaqja e egërsisë me aktivistët e Lëvizjes rritet. Tash që PDK ka humbur në zgjedhje, njerëzit e zyrave të PDK-së i akuzuan këta katër aktivistë të pafajshëm me akuza të montuara. Në harmoni me akuzat e PDK-së, në kohën e njëjtë u janë refuzuar edhe lejet edhe për çështje shëndetësore për këta aktivist si për t’u vërtetuar edhe publikisht që po mbahen aty nëpërmjet montimit të procesit absurd”, përfundon shkrimi i Vetëvendosjes./21Media