Dimitrov optimist për marrjen e datës në qershor

Pjesa e parë e draft – marrëveshjes është e përgatitur dhe së shpejti do t’i dorëzohet Maqedonisë, tha shefi i diplomacisë së Greqisë, Nikos Koxias. Në intervistë për televizionin grek Alfa, ministri deklaroi se dokumenti përmban 20 faqe ndërsa ka të bëjë me emrin, përdorimin e tij, identitetin, kombësinë dhe gjuhën. Koxias tha se qëndrimi i Athinës është emër i shkruar në gjuhë sllave dhe pa përkthim, por Zaev dëshiron që emri të jetë i shkruar me alfabetin latin dhe të përkthehet në të gjitha gjuhët.

“Shembull i tillë janë Nova Makedonija, Gorna Makedonija ose Vardarska Makedonija. Kemi diskutime. Mendoj se shkupjanët dëshirojnë një emër të shkruar në alfabetin latin, të jetë në gjuhën angleze, prej së cilës pastaj do të përkthehet në të gjitha gjuhët e tjera. Dëshira ime është pak më komplekse. Do të doja emër i cili tregon qartë se kjo është një Maqedoni tjetër, entitet gjeografik, ndërsa jo trashëgimia historike e Maqedonisë greke”, tha Nikos Koxias, Ministër i Punëve të Jashtme të Greqisë, shkruan tv21.tv

Në intervistën, Koxias tha se negociatat në Vjenë kanë zgjatur 12 orë, duke shtuar se nuk është arritur marrëveshje për asnjë pikë. Ai tha se kanë biseduar për secilën pikë veçmas dhe se në rast të tillë nuk mund të arrihet marrëveshje, tha Koxias, që është në kundërshtim me deklaratën e Zaevit i cili tha se tre nga shtatë pikat fillestare tashmë janë mbyllur.

Nga ana tjetër, shefi i diplomacisë së Maqedonisë, i cili është në Sofje në takimin e ministrave, tha se gjërat po zhvillohen në drejtim që Maqedonia përmes vendimit politik të marrë datë për fillimin e negociatave në qershor të këtij viti.

“Bëjmë gjithçka që mundemi që ta bindim Greqinë të jetë pjesë e konsensusit për Maqedoni në qershor. Kjo do të jetë gjë e mirë për Maqedoninë, Bullgarinë, për të gjithë fqinjët tanë, për Ballkanin por edhe për Evropën”, tha Nikolla Dimitrov, Ministër i Punëve të Jashtme të Maqedonisë.

Presidenti i Bullgarisë i cili është në vizitë në Maqedoni, këtë pasdite, pas takimit me presidentin Ivanov, deklaroi se vendet duhet të gjejnë zgjidhje e cila nuk do të dëmtojë ndonjë palë të tretë, duke aluduar për Bullgarinë.

“Pozita e Bullgarisë është e qartë, zgjidhja për çështjen e emrit me Greqinë të mos përmbajë përcaktim gjeografik i cili brenda tij do të përfshijë pjesë territoriale nga Republika e Bullgarisë”, u shpreh Rumen Radev, President i Bullgarisë.

Qëndrim të ngjashëm ka edhe presidenti i Maqedonisë, i cili tha se shteti ka gjasa reale që gjatë kryesisë së Bullgarisë në BE-në, të marrë datë për fillimin e negociatave dhe ftesë për anëtarësim në NATO.