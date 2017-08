Lojtarët filluan përgatitjet

Të enjten duke filluar nga 20:45 skuadra e Shkëndijës do të luajë ndeshjen e parë të Play off-it kundër ekipit të Milanit, e cila zhvillohet në kuadër të Ligës së Evropës.

Skuadra e Shkëndijës dje ka mbërritur në Milano, ku janë vendosur në hotelin “Melia” në Milano, derisa sot kanë bërë përgatitjtet, tek të cilët është vërejtur atmosferë pozitive.

Shkëndjia do të përballet me Milanin më 17 gusht në San Siro, kurse ndeshja kthyese zhvillohet më 24 gusht në Telekom Arena të Shkupit. Për të arritur në këtë fazë eliminatore, klubi tetovarë ka luajtur tre runde eliminatore, me ç ‘rast ka mposhtur, Dacian e Moldovës, Trakain e Gjeorgjisë dhe Helsingun e Suedisë./21Media