Audi u ka ofruar blerësve edhe dy modele, të cilët përveç motorit me benzinë, mund të përdorin edhe gazin natyror CNG. Në sallonet e shitjes arrijnë A4 Avant G-Tron dhe A5 Sportback G-Tron

Audi u ka ofruar blerësve edhe dy modele, të cilët përveç motorit me benzinë, mund të përdorin edhe gazin natyror CNG. Në sallonet e shitjes arrijnë A4 Avant G-Tron dhe A5 Sportback G-Tron

Në momentin kur Gjermania dhe Zvicra do të sjellin ligjet për largimin e veturave të vjetra me dizel nga rrugët, prodhuesi Audi do të lansojë modele me metan, të cilat po ashtu janë ekonomike dhe ndotin më pak mjedisin.

Të dy automobilat janë të pajisur me motor 2.0 litra TFSI me 170 kuaj fuqi. Posedojnë ndërrues manual prej gjashtë shpejtësive, ndërsa nga zero deri në 100 kilometra në orë mund t’i arrijnë për 8,5 sekonda. Shpejtësia maksimale e këtyre veturave është 226 km në orë.

Në Audi thonë se autonomia maksimale e vozitjes së këtyre modeleve është 950 km kur janë të mbushur të dy rezervuarët dhe nëse vozitet vetëm në metan, mund të kalojnë deri 500 km para se karburanti të shpenzohet.

Instalimi i rezervuarit shtesë ka ndikuar në zvogëlimin e hapësirës për bagazh, ashtu që A4 Avant G-Tron posedon 415 litra dhe A5 Sportback G-Tron me 390 litra.

Çmimet e modeleve në Gjermani kushtojnë 40.300 euro, aq sa kushton A4 Avant me metan, përkatësisht 40.800 euro sa duhet paguar për A5 Sportback G-Tron.

Audi u ofron blerësve bonus me rastin e blerjes së këtyre modeleve në shumën prej 9.500 eurosh, nëse ndërrojnë automjetin e tyre të vjetër dizel sipas parimit “i vjetri për të riun”. Me këtë qytetarët stimulohen që të heqin dorë nga automjetet që ndotin mjedisin dhe njëkohësisht bëhen me automobila ekologjikë.