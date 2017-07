Udhëtojnë me dyer të hapura në 40 gradë

Me dyer dhe dritare të hapura udhëtojnë qytetarët në autobusët e transportit publik. Ata ankohen për erën e keqe, ndërsa thonë se mezi marrin frymë nga nxehti.

“Qytetarët janë të detyruar të voziten nëpër autobusët pa kondicioner. Edhe pse temperaturat arrijnë deri më 40 gradë celsius”.

Të moshuarit edhe më vështirë i përballojnë temperaturat të larta nëpër autobusët publik.

“Mirë është që të ketë kondicioner, është nxehtë”.

“Në 4-tshe u vozita parëz nuk kishte kondicioner, me dritare të hapura, nuk është normale. E kam patjetër që të vozitem se nuk kisha përdorur autobus”

“Pa kondicioner është shumë vështirë veçanërisht në këto kushte kur temperature është 40”, u shprehen disa qytetarë.

Kryetari i Qytetit të Shkupit Koce Trajanovski nuk ishte i njoftuar për gjendjen e autobusëve. Ai u arsyetua se kondicionerët prishen në këto temperature të larta.

“Do të flasim me drejtorin dhe ekipin menaxhues do ta shohim se përse nuk punojnë. Do ta shohim se a është e vërtetë a punojnë apo jo. Është verë dhe nëse vozitni veturë dhe në temperatura të larta ndodhin këto gjëra”, u shpreh Koce Trajanovski, Kryetar i Qytetit të Shkupit.

Ndërsa nga ndërmarrja për qarkullim publik nuk japin përgjigje se kur do t’i rregullojnë dhe sa është përqindja e autobusëve të cilët nuk kanë kondicionerë./21Media