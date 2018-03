Kërkojnë tërheqjen e ligjit për noterë

Kërkojnë tërheqjen e ligjit për noterë

Avokatët e kushtëzuan qeverinë që t’i tërheqë ndryshimet e propozuara të ligjit për noteri, duke thënë se në qoftë se nuk e realizojnë kërkesën e tyre, do t’i bllokojnë institucionet.

Nga Oda e Avokatëve e Maqedonisë thonë se në grupin i cili i ka përgatitur ndryshimet, ata kishin vetëm një përfaqësues dhe se nuk u pranua asnjë propozim i tyre. Ata filluan të mbledhin nënshkrime për peticion të cilin do t’ia dërgojnë kryeministrit Zoran Zaev, ku do të shpjegojnë arsyet për pakënaqësinë e tyre lidhur me autorizimet e noterëve.

“Është e kontestueshme ajo se jemi hequr nga procedurat trashëgimore. Është paraparë që ato procedura t’i udhëheqin vetëm noterët. Është e kontestueshme ajo që jemi hequr nga urdhrat për pagesa rrugore, përkatësisht, është paraparë që këto urdhra të përpilohen pa avokat. Është e kontestueshme ajo që noterët përsëri i marrin autorizimet për të përpiluar aktet e noterëve, ndërsa funksioni i tyre në fakt është vetëm t’i shkruajnë ato akte”, tha Pavlina Zefiq, Avokate, shkruan tv21.tv

Përveç se në Shkup, siç thonë nga Oda e avokatëve, avokatët organizohen në më shumë qytete në Maqedoni, duke thëne se, nëse nuk hasin në mirëkuptim nga pushteti, do të organizojnë grevë.

“Përgatiten kërkesa me shkrim të cilat do t’i dërgohen kryeministrit, me qëllim që të mos hasim në vesh të shurdhër, sepse në atë rast do ta zbatojmë masën më radikale, përkatësisht do të organizojmë grevë, masë të cilën askush prej avokatëve nuk e dëshiron, por nuk do të kemi zgjidhje tjetër. Grevë do të thotë bllokim i të gjitha institucioneve. Nuk do të mund të kryhet asnjë punë juridike pa ne”, tha Bojana Netkova, Avokate.

Ndryshimet e ligjit për noteri ende nuk kanë hyrë në procedurë të Kuvendit. Qeveria vendosi që prej këtij organi të përfshijë një përfaqësues edhe në Këshillin i cili e vëzhgon realizimin e reformave në gjyqësor. Nëse do të kenë dhe kush do të jetë përfaqësuesi i tyre, nga Oda e avokatëve, thonë se për këtë gjë do të vendosin në të ardhmen.