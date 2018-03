Inteligjenca artificiale (AI) do të jetë pjesë e përditësimit të radhës së Windows 10

Inteligjenca artificiale (AI) do të jetë pjesë e përditësimit të radhës së Windows 10

Kompania Microsoft ka vendosur të përfshijë AI në softuerin e saj, duke dëshmuar se inteligjenca artificiale ka rëndësi të madhe, pasi iu mundëson zhvilluesve për trajnojnë sistemin machine learning në aplikacionet e veta.

Teknologjia do të mbështesë formatin standard industrial ONNX për modelet machine learning. Microsoft nuk ka bërë të ditur se kur azhurnimi me platformën Ai do të arrijë, por jo pritet të ndodhë gjatë këtij viti.

Më tepër për këtë do të dihet gjatë konferencës Microsoft Build në muajin maj.