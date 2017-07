Bailly do të mungojë në ndeshjen e parë të grupeve të ekipit të tij në sezonin e ri në C1

23-vjeçari e ka marrë ketë ndëshkim pas kartonit të kuq direkt në ndeshjen gjysmefinale kthim për Europa League ndaj Celta Vigo (1-1), për ndërhyrje të ashpër ndaj një kundërshtari, me 11 maj.

Ai nuk luajti në ndeshjen finale të C3 fituar nga Manchester United ndaj Ajax (2-0).

Pas Superkupës së Evropës ndaj fituesit të Ligës së Kampionëve, Bailly do të mungojë edhe në ndeshjen e parë të grupeve të ekipit të tij në sezonin e ri në C1.

Mbrojtësi i Manchester United, Eric Bailly, do të mungojë në duelin përballë Real Madridit për Superkupën e Evropës, më 8 gusht në Shkup (Maqedoni), pasi do të “vuaje” pezullimin e dhënë nga UEFA me tre ndeshje evropiane.