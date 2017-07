Hykmete Bajrami u ka bërë thirrje fermerëve kosovarë që t’i eksportojnë patatet në Shqipëri sepse nuk do të ketë më barriera

Hykmete Bajrami u ka bërë thirrje fermerëve kosovarë që t’i eksportojnë patatet në Shqipëri sepse nuk do të ketë më barriera

Zëvendësministri në detyrë i Financave, Agim Krasniqi dhe ministra në detyrë e Tregtisë dhe Industrisë, Hykmete Bajrami, kanë pritur në vizitë zyrtare zëvendësministren e Financave të Shqipërisë, Irena Beqirja, ku është diskutuar çështja e çmimeve referente që po vendosen nga pala shqiptare, si dhe për çështje të tjera që janë pjesë e marrëveshjeve që janë nënshkruar deri më tani nga dy vendet.

Irena Beqirja ka thënë se kanë rënë dakord që dy organizata të tatimeve dhe doganave në çdo vendimmarrje dhe çdo proces që lidhet me tragetin midis dy vendeve të dakordohen paraprakisht. Sipas saj, ka vullnet politik nga të dyja palët dhe se është zotuar që tregtia me Kosovën është një nga prioritetet e Qeverisë shqiptare. Ajo ka sqaruar për vendosjen e çmimeve referencës për produktet kosovare.

“Zakonisht çmimet e referencës vendosen nëpër administrata të doganore si një metodë e gjashtë në vlerësim. Pra ku një tregtarë vjen në doganë përdorë transaksionin, nëse i ka të gjitha dokumentet në rregull, faturat, certifikatën e origjinës, nëse nga ana e doganës dyshohet që një pjesë e mirë e dokumenteve nuk janë të rregullta përdoret çmimi i referencës sepse është vlerësimi”, tha Beqirja.

Ajo ka pranuar se për vendosjen e çmimeve referente nuk është njoftuar ministrja e Kosovës, por që sipas saj, në nivel teknik doganat me njëra-tjetrën kanë pasur shkëmbim informacioni ditor.

Hykmete Bajrami, ministrja në detyrë e Tregtisë dhe Industrisë, ka thënë se Kosova si anëtare e CEFTA-së, ka probleme dhe barriera tregtare me vendet fqinje.

“Është e vërtet, Kosova si anëtare e CEFTA-së, ka probleme dhe barriera tregtare me disa vende, sidomos me vendet fqinje. Një numër të barrierave i kemi edhe me Shqipërinë, ajo çfarë është përparësi me autoritetet shqiptare kemi bashkëpunim shumë më të ngushtë, qasje të nivelit më të larta institucionale atje, dhe ka një vullnet politikë për t’i zgjidhur këto probleme. Ne sot biseduam për çmimet referente të patates. Zëvendësministrja, ashtu edhe ministrja Ikonomi, janë zotuar më herët që kjo është një nga metodat e mundshme për t’u implementuar, mirëpo nuk do të implementohet, do të përdoren çmimet e transaksioneve të dy drejtorët e doganave të cilët sot institucioneve respektive ishin prezent do të ulen dhe brenda një jave do të dakordohen për eliminimin e çmimeve referente të të gjitha produkteve. Siç e dini ne kemi një sërë marrëveshje dhe memorandumesh bashkëpunimi mes institucioneve tona dhe marrëveshje në drejtimin e tregtisë kemi grupe teknike të cilat punojnë shumë mirë. Dua të shfrytëzoj rastin që me iu bërë thirrje fermerëve kosovarë që ata pa asnjë lloj hezitimi të ekspertojnë patatet e tyre në Shqipëri sepse nuk do të ketë barriera nga autoritetet doganore të Shqipërisë”, tha Bajrami.

Ndërsa, zëvendësministri në detyrë i Financave, Agim Krasniqi, tha se janë diskutuar hapat dhe masat që dalin nga marrëveshjet që janë arritura me marrëveshjet mes dy vendeve.