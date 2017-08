Sonte ndeshja Milano-Shkendija

Afër 1.500 përkrahës të klubit nga Tetova KF Shkëndija, në këtë mëngjes kanë arritur në Milano, ku sonte do të jenë lojtari i 12-të i Shkëndijës kundër Milanit, shkruan TV21.TV

Me këngë tifozësh, valëvitjen e flamujve, transparentave dhe fishekzjarrëve, tifozët më besnik të Shkëndisë i vënë “flakën” qendrës së qytetit të Milanos, dhe lajmëruan përkrahje maksimale për ekipin e tyre.

Ndryshe Shkëndija e Tetovës do të nisë historinë ku do të përballetsot me Milanin në kuadër të ndeshjes së parë të playoff-it të ligës së Evropës, ndeshja nis ora 20:45./21Media