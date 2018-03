Mario Balotelli nuk ka hyrë vetëm në zemrat e tifozëve, por prej ditës së enjte edhe në historinë e klubit francez të Nicës

Falë dygolëshit të shënuar ndaj Lokomotivës së Moskës, sulmuesi italian është bërë golashënuesi më i mirë i viteve 2000 për klubin nga riviera franceze e Côte d’Azur.

Siç kujton e përditshmja “Nice Matin”, sulmuesi ka parakaluar Dario Cvitanich-in, i cili gjatë dy sezoneve e gjysmë, mes viteve 2012-2015 kishte mundur të shënonte 36 gola në 76 ndeshje të luajtura.

Balotelli tashmë është ngjitur në kuotën e 38 golave, por vetëm në 55 takime të luajtura.

Në Europa League, ish-sulmuesi i Milanit ka një mesatare prej një goli për ndeshje. Ndërsa, për të rigjetur një dygolësh të shënuar nga një futbollist i Nicës në një kompeticion europian, koha duhet të kthehet pas në vitin 1997. Asokohe, Stefan Kohn kishte shënuar dy gola ndaj skocezëve të Kilmarnockut në fitoren 3-0 të Nicës.

Edhe në Ligue 1, Balotelli ruan një mesatare të konsiderueshme goli. Pas 13 golave të shënuara sivjet, mesatarja përllogaritet në një gol çdo 109 minuta.

Idhulli i “Populaire Sud” – fansat më të zjarrtë të Nicës, – duket se po kalon vitin e tij më të mirë e kësisoj duket se po “troket” me këmbëngulje në dyert e Di Biagos, trajnerit të Italisë në këtë periudhë tranzicioni, pas shkarkimit të Venturës dhe hapjes së garës për president e trajner kombëtareje.

I vetmi mëkat ka të bëjë me faktin se, dy golat e shënuar dje për Nicën nga Balotelli, nuk mjaftuan për të marrë një rezultat pozitiv, pasi u përmbysën nga rusët moskovitë me rezultatin 2-3. Për çdo rast, Balotelli mbetet ende shumë i distancuar nga rekordi absolut i Joacquin Valle Benitez, i cili shënonte me Nicën plot 131 gola mes viteve 1937-1948. E duket se këtë rekord nuk mundet ta thyejë, duke ditur se në verë, italiani do të nxirret në merkato.