Aktivitet me karakter ndërkombëtar i cila shënohet në gjithë botën

Aktivitet me karakter ndërkombëtar i cila shënohet në gjithë botën

“Të mësojmë si të fitojmë dhe kursejmë më shumë”, është motoja e sivjetshme e aktivitetit tashmë tradicional “Java Ndërkombëtare e Parasë”, e cila organizohet nga Banka Qendrore e Kosovës.

Ceremonia e hapjes së këtij aktiviteti me karakter ndërkombëtar e cila shënohet në gjithë botën, do të nis të sot më 9 mars në orën 14:00 në objektet e Bankës Qendrore të Kosovës, si dhe do të vazhdojë më pas nga e hëna (12.03.2018), deri të premten më (16.03.2018), aktivitete që do shënohet.

Gjatë kësaj hapjes së ceremonisë ushtruesi i detyrës së guvernatorit të Bankës Qendrore të Kosovës Fehmi Mehmeti do të flasë për rëndësinë e parasë, por edhe rreth zhvillimeve të fundit të sektorit financiar në Kosovë.