Po ashtu takimi i parë i Barcelonës do të nis me një minutë heshtjeje

Barcelona ka vendosur që ndeshjen e parë të La Ligës kundër Betisit ta luajë me fanella, në të cilat në vend të emrave të lojtarëve do të shkruajë emri i klubit të futbollit.

Katalonasit në këtë mënyrë dëshirojnë t’i nderojnë viktimat e sulmit terrorist, i cili ndodhi të enjten në Barcelonë.

‘Blaugranët’ kanë marrë lejen e Federatës së Futbollit të Spanjës, si dhe drejtuesve të La Ligës për të ndryshuar mbishkrimet në fanella.

Takimi do të fillojë me një minutë heshtjeje, ndërsa futbollistët në duar do të mbajnë një shirit të zi.