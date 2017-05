Barcelona sonte u përball me klubin e Villarrealit

Ndeshja u zhvillua në kuadër të La Ligës, që është duke u kërkuar nga Barcelona dhe Real Madridi. Barcelona momentalisht është para Realit në tabelë me 3 pikë më shumë, por ka 2 ndeshje më pak të zhvilluara, shkruan rtv21.tv.

Në ndeshjen kundër Villarrealit të zhvilluar në Camp Nou u shënuan 5 gola. Goli i parë erdhi nga Neymar në minutën e 21të. Në minutën e 32të barazoi rezultatin Bacambu me asistimin e Roberto Soldados. Nga këtu gjithçka shkoi në favorin e katalanëve, Messi shënoi në minutën e 45të me asistimin e Busquetsit për epërsinë e Barcelonës, dhe pastaj në pjesën e dytë Suarez pranoi topin nga Roberto dhe shënoi për 3 me 1 në minutën e 69, si dhe në minutën e 82të Messi shënoi nga penalltija për golin e tij të dytë, dhe të katërtin për Barcelonën./21Media

