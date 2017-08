120 bombola me gaz në Alcanar

120 bombola me gaz në Alcanar

Celula përgjegjëse për atentatet në Spanjë po përgatiste një apo disa atentate me bombë në Barcelonë me 120 bombola me gaz të gjendura në një banesë në Alcanar, 200 kilometra në jugperëndim, njoftoi sot policia.

“Ne kemi filluar të shohim qartë se ky është vendi ku po përgatiteshin eksplozivët për kryerjen e një apo disa atentateve në qytetin e Barcelonës”, deklaroi kreu i policisë së Katalonjës, Josep Lluis Trapero.

Ndryshe, 14 persona humbën jetën dhe 120 të tjerë u plagosën pas një sulmi me kamionçinë në një shëtitore në qendër të Barcelonës.