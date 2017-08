Basha: Bajram Rexhepi, njeri i veçantë dhe shqiptar i madh

Basha: Bajram Rexhepi, njeri i veçantë dhe shqiptar i madh

Kryetari i Partisë Demokratike, Lulzim Basha shprehu sot ngushëllimet për ndarjen nga jeta të ish-kryeministrit Bajram Rexhepi, të cilin e cilësoi njeri të veçantë dhe shqiptar të madh.

“Pak njerëz i kanë shërbyer popullit të tyre si ai, duke u kujdesur me përkushtim si mjek për jetët e njerëzve, duke luftuar për lirinë e tyre dhe duke drejtuar përpjekjet e tyre për demokraci dhe përparim. Kam pasur nderin të takohem shpeshherë me Bajramin dhe do të ruaj përherë brenda meje mbresat e pashlyera për dinjitetin dhe mirësinë e tij”, tha Basha.

Ndryshe ish-kryeministri i Kosovës, Bajram Rexhepi ka ndërruar jetë sot në moshën 63 vjeçare.