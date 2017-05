Basha ka vijuar sot bashkëbisedimin te “Çadra e Lirisë” në ditën e 78 me studentë të shkolluar jashtë vendit

Kryetari i Partisë Demokratike, Lulzim Basha ka vijuar sot bashkëbisedimin te “Çadra e Lirisë” në ditën e 78 me studentë të shkolluar jashtë vendit, gazetarë dhe publicistë, qytetarë të profesioneve të ndryshme.

Basha deklaroi se preferojmë dialogun para protestës në Tiranë.

“Në një vend kaq të dashur si Kavaja në simbolin e demokracisë shqiptare ata futën në krye të bashkisë krimin dhe gjithçka ishte përgatitur për zgjedhje fasadë dhe një masakër të vërtetë elektorale. Askush nuk kishte ndërmend të bënte asgjë, sepse vetë Rama nuk donte të tërhiqej, ambasadat u rezervuan herë me deklarata herë jo dhe asgjë nuk kishte për të ndodhur, por gjithçka u përmbys, sepse e vetmja forcë që mund ta ndal jeni ju dhe shqiptarët e bashkuar që janë në këmbë dhe të vendosur nuk do të kthehen pa fitore totale të demokracisë në Kavajë dhe në të gjithë Shqipërinë”.

Basha theksoi se tërheqja nga Kavaja nuk është dhuratë dhe as lëmoshë, por sprapsje e detyruar nga bashkimi i qytetarëve që ishte bërë gati të çlironte Kavajën dhe Shqipërinë nga Republika e vjetër.

“Ne preferojmë ta zgjidhim nëpërmjet dialogut pa patur dhe një herë bashkimin e shqiptarëve në këmbë dhe të vendosur në këtë bulevard, sepse ne nuk do të pranojmë zgjedhje nga krimi dhe droga dhe nuk ka zgjedhje pa opozitën. Vetëm me zgjedhje të lira dhe të ndershme do të shkohet në zgjedhje me qeveri teknike. Ndaj i bëni thirrje çdo qytetari që të bashkohet në javën e ardhshme në protestën madhështore në Tiranë”, tha Basha.

