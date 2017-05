Merve Şapçı dëshiron edhe shumë të tjera me mbulesë

Basketbollistja e parë e licencuar turke me mbulesë, Merve Sapçı, thotë se ëndrra e saj më e madhe është që në disiplina të ndryshme sportive të shohë sportiste me mbulesë.

Merve Şapçı, e cila thotë se kur kishte vendosur mbulesën nuk i ka vajtur gjë tjetër në mendje, pos se do të jetë trajnere, rrëfen pasionin për basketbollin dhe përvojat e saj.

“Ëndrra ime më e madhe është që në disiplina të ndryshme sportive të shoh sportiste me mbulesë sikurse unë. Jam përballur me shumë obstruksione pasi vendosa mbulesën. Nuk më shkonte gjë tjetër në mendje pos se do të jem trajnere”, shprehet Merve Sapçı, raporton AA.

http://rtv21.tv/basketbollistja-turke-tregon-cila-eshte-endrra-e-saj/