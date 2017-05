UEFA ka përzgjedhur gjyqtarët që do të drejtojnë ballafaqimet e kthimit në gjysmëfinale të Ligës së Kampionëve

Të martën dhe të mërkurën do të mësohen dy skuadrat që do të ndeshen mes vete në finalen e Kardifit më 3 qershor. Nesër në mbrëmje takohen Juventusi dhe Monaco, ku skuadra italiane ka bërë një hap të madh drejt finales pas triumfit 2:0 në Francë.

Ballafaqimin Juventus- Monaco, do ta drejtojë gjyqtari holandez Bjorn Kuipers. Ndërsa dueli i kthimit mes dy ekipeve të Madridit, do të gjykohet nga turku Cuneyt Cakir.Reali udhëton drejt Vicente Calderon me epërsi prej 3:0 nga ndeshja e parë.

