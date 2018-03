Bayerni triumfoi, humbi Hamburgu

Bayern Munich ka vazhduar serinë e fitoreve në Bundesligën gjermane. “Bavarezët” pas një finish dramatike, e kanë mundur në udhëtim Wolfsburgun e Admir Mehmendit, me rezultat 1-2, të shtunën në kuadër të Bundesligës gjermane.

Nikoqirët mjaft mirë e nisen përballjen me kampionët në fuqi të Gjermanisë, duke zhbllokuar ndeshjen përmes Didavi-t (8’).

Pas epërsisë së Wolfsburgut, skuadra mike e kërkoi vazhdimisht golin e barazimit të cilin e arriti me anë te Wagner (64’), derisa dhjetë minuta më parë Robben dështoi nga pika e bardhë. Ndërsa, golin e fitores për Bayern Munich e shënoi Robert Lewandowski (90’).

Ndërkohë, Hamburgu i Mërgim Mavrajt thellon krizën pasi u mposhtë nga Bayer Leverkusen (1-2). Reprezentuesi i Kombëtares shqiptare ishte titullar në këtë ndeshje derisa u “zverdh” në minutën e 11-të.

Bayern Munich kryeson tabelën me 59 pikë, ndjekur nga Leverksuen me 38, kurse Wolfsburg renditet e 12-të me 24 pikë të grumbulluara.