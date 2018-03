Në shumicën e komunave procesi konkurrues, në veri me frikësime

Reforma zgjedhore mbetet hap tejet i rëndësishëm në rrugën e integrimit të Kosovës .Kjo edhe kërkon adresimin e duhur të dobësive të kahershme të procesit zgjedhor në Kosovë . Kështu ka deklaruar sot në një konferencë për media shefi i Misionit për Vëzhgimin e Zgjedhjeve nga Bashkimi Evropian, Alojz Peterle, me rastin e prezantimit të Raportit Final mbi zgjedhjet lokale të 22 tetorit të vitit të kaluar. Peterle ka thënë se zgjedhjet e fundit ishin konkurruese në pjesën më të madhe të komunave në Kosovë, me përjashtim të atyre me shumicë serbe ku fushata u shëmtua nga frikësimet./21Media