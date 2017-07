Rasmusen komenton sanksionet amerikane ndaj Rusisë

Ish-shefi i NATO-s Anders Fog Rasmusen, në njëintervistë dhënë Fajnenshëll Tajms e të cituar nga Sputnik, ka thënë se mendon se Bashkimi Evropian duhet të pajtohet me sanksionet amerikane kundër Rusisë dhe ti pranojë ato në emër të partneritetit transatlantik. Sipas Rasmusenit, qëllimi i Rusisëështë të ndajë Perëndimin dhe të fitojë në një Luftë të Ftohtë të re. Rasmusen, i cili aktualisht është këshilltar i presidentit të Ukrainës, poashtu mendon se Rusia duhet të paguaj njëçmim edhe më të madh se sa gjatë valës së parë të sanksioneve perëndimore.

Ish-kreu i NATO-s frikësohet nga reagimi i Bashkimit Evropian, që papritur nuk është pajtuar me paketën e re të sanksioneve amerikane, pasi qësipas tij ato ndikojnënëinteresat energjetike të BE-së.

Rasmusen mendon se kjo mund të nënkuptojë se presidenti rus Vlladimir Putin po korrë sukses, dhe i ka bërë thirrje Evropës që të mos i kundërshtojë Shtetet e Bashkuara të Amerikës.

Më herët u njoftua se Bashkimi Evropian i ka kundërshtuar sanksionet e reja kundër Rusisë, të cilat tashmë janë miratuar nga kongresi dhe senati amerikan dhe ka kërcënuar me vendosjen e masave reciproke, ndër të tjera, edhe me kufizim të akcesit të kompanive amerikane nëkredi në banka evropiane./21Media