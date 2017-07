Bebe Rexha ka performuar dje në festivalin “Evropa Plus” në Moskë

Bebe Rexha ka performuar dje në festivalin “Evropa Plus” në Moskë

Këngëtarja shqiptare me famë botërore, Bebe Rexha ka interpretuar në mënyrë të shkëlqyeshme para publikut rus disa nga këngët hite të saj si “The Way I Are”, “I Got You”, “Me Myself and I”, etj.

Bebe Rexha ka arritur që të emocionojë publikun rus me zërin e saj.

Në videon më poshtë mund ta shikoni performancën e saj në Moskë, në të cilën shihen spektatorët e saj shumë të emocionuar./21Media