Më 11 gusht këngëtarja pritet të lansojë albumin e saj më të ri

Këngëtarja Bebe Rexha, pas paraqitjes në shoun televiziv The Tonight Show Starring Jimmy Fallon, ka qenë e ftuar edhe nga rrjeti i njohur botëror iHeartRadio ku dha një tjetër performancë live.

Ajo me këtë rast ka bërë të ditur se më 11 gusht pritet të lansojë albumin e saj më të ri All Your Fault: Pt. 2.