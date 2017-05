Receta natyrale për lëkurë më të re

Përderisa mendjet më të ndritura në shkencë dhe medicinë po punojnë fort në shpikjen e metodave të reja të zgjaturit jetët tona, ne kemi gjetur një mënyrë për ta ndalur kohën.

Do të ju sjellim një sekret të lashtë i cili tregon se ajo që ju duhet në mënyrë që të zgjoheni çdo ditë të rinj është kafeja dhe qumështi, transmeton rtv21.tv

Do të ju duhen:

-Kafe e bluar

-Qumësht me sa më pak yndyrë

-Një enë për zierje

-Një lugë për ta larguar maskën. Brusha nuk rekomandohet të përdoret kur kafeja është përzierë me lëkurën

Mënyra e përgatitjes:

Derdheni kafenë në enë dhe shtoni qumësht. Ju duhet të merrni një masë të hollë andaj keni kujdes me qumështin.

Vendoseni maskën në fytyrë dhe bëni kujdes me pjesën e syve

Pritni për 15-20 minuta që substancat të kenë ndikim në lëkurë

Pastrojeni maskën me ujë të ngrohtë

Pas kësaj maske lëkura juaj do të rigjenerohet, qarkullimi i gjakut do të përmirësohet dhe do të keni fytyrë më të shëndetshme./21Media

http://rtv21.tv/bejeni-kete-recete-cdo-mengjes-dhe-do-te-ndiheni-si-vajze-e-re/