Një gjë e lodhshme apo jo? Prisni se ka zgjidhje

Gjithkush e urren pastrimin. Kjo gjë tenton të jetë përjashtim shumë i rrallë për këtë rregull, por është një fakt që shumica e njerëzve e përçmojnë procesin në përgjithësi, veçanërisht kur ju duhet të pastroni individualisht sende të vogla një nga një, për shembull brushat dhe elementet tjera me të cilat grimoheni. A ka ndonjë gjë më të lodhshme?

Një kanal i bukurisë në Youtube, në emër të Kathryn Bedell përveç që jna mëson se si të aplikojmë kozmetikën, për fat të mirë, ajo nuk harroi të na shpjegojë se si të kujdesemi më mirë për mjetin më esencial kur bëhet fjalë për aplikimin e kozmetikës: furçën. Nndër tjerash ajo potencon se : Është kaq e rëndësishme që të mbani dhe brushat e pastërta, përcjell rtv21.tv

Së pari, do të duhet të mësosh si, edhe pse …

Epo, të gjitha që ju do të duhet është një vaj kokosit, një sasi të madhe të sapunit, dhe disa sapun antimicrobial locion. Përzierni të gjithë këto përbërës së bashku derisa të merrni një masë homogjene. Pastaj thjesht zhytni blenderët tuaj të bukurisë dhe masazhoni përzierjen derisa të dalë gjithë përbërja. Shpëlaj me ujë dhe do të mbetesh me një blender që duket aq i mirë sa i ri.

Shikoni videon e Kathryn-it këtu për një tutorial më të detajuar hap pas hapi. /21Media