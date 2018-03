Beqiri: Tri vjet janë të humbura realisht për shkak të tensionit dhunës

Sekretari i përgjithshëm i Lidhjes Demokratike të Kosovës, Ismet Beqiri, tha sot se LDK do ta mbështesë marrëveshjen për demarkacionin e kufirit me Malin e Zi, kurdo që ajo del për votim para deputetëve të Kuvendit të Kosovës.

“Po shihet qartë që ka mungu vullneti. Po shihet që po të ishte ky vullnet edhe në të kaluarën kjo punë do të kryhej më herët për të mos i mbajtur qytetarët pa viza. Ne si LDK marrëveshjen do ta votojmë. T’ju them të drejtën ka pasur zhvillime interesante. Tri vjet janë të humbura realisht për shkak të tensionit dhunës. Është e pashpjegueshme se pse ndodhte refuzimi në atë kohë e tash është e njëjta. Si LDK gjithmonë kemi qenë dhe kemi pas besim të plotë që kjo marrëveshje ka qenë e rregullt”, tha Beqiri pas takimit të liderëve të partive politike me Përfaqësuesen Speciale të BE-së në Kosovë, Natalia Apostolova.

Kosova dhe Mali i Zi kanë nënshkruar sot një deklaratë të përbashkët, përmes së cilës inkurajohet ratifikimi i Marrëveshjes së demarkacionit të kufirit ndërmjet dy vendeve. Presidenti i Kosovës, Hashim Thaçi ka bërë të ditur se marrëveshja është nënshkruar nga ai dhe homologu i tij nga Mali i Zi, Filip Vujanoviq./21Media