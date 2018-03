Ajo dhe vajza e saj po duken shumë bukur përkrah njëra tjetrës

Ajo dhe vajza e saj po duken shumë bukur përkrah njëra tjetrës

Ish miss Kosova, Besa Gashi, është njëra nga femrat më të ndjekura në rrjete sociale, e cila shpesh herë ndanë imazhe të ndryshme nga jeta private.

Me anë të disa fotografive të publikuara, ajo ka treguar se bashkë me familjen e saj gjenden në një vend të mbuluar me dëborë, shkruan rtv21.tv

Besa po duket shumë bukur edhe me rroba të skijimit, përkrah të voglës së saj./21Media