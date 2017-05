Si e quan Xhensila vjehrrën

Humorisit Bes Kallaku dhe këngëtarja Xhensila Murtezaj kanë kohë që janë bashkë, e pothuajse çdo herë shfaqen të lumtur pranë njëri tjetrit.

Mbrëmë pat festë në familjen e tyre, nëna e aktorit festoi ditëlindjen. Ai në Instagram ka publikuar një fotografi më të ku ka shprehur fjalët më të mira, ndëkraq ka treguar po ashtu se kjo është nëna e tij kurse, gruaja tjetër më të cilën publikon shpesh fotografi në rrjetet sociale është gjyshja e tij. “Mam, urime ditelindjen. Te dua shum. Mbreteresha ime, preheri dhe kraharori ku kam mbeshtetur koken, dashuri e pakufishme, e paster. Urime Mam. Me vjen keq qe sta kam plotesuar kurre deshiren, qe un ti therrisja naj here mendjes, 😂, me vjen keq por nuk me pergjigjet, i del tel fikur…. hahahahaha. Te duam Mam, e lumtur qofsh.”, ka shkruar ndër të tjerash Besi.

Ndërkohë nuk ka munguar as urimi për vjehrrën nga e fejuara e tij Xhensila. Ajo në Instagram sotry ka publikuar fotografi ku shkruan “Urime ditëlindjën mami Besit”./21Media

