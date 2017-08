Analizë e Deutsche Welle

Në fjalorin e futbollit, bëhet fjalë për një ndeshje finale mes fuqive të mëdha, për të vendosur ndikimin në Ballkan. Rezultati aktual është një me zero për Shtetet e Bashkuara të Amerikës, por Rusia ende nuk po dorëzohet, ndërsa nga krahu po tentojnë të depërtojnë Turqia dhe Kina, theksohet në analizën e radios gjermane, Deutsche Welle . Ka tashmë disa shekuj që Ballkani Perëndimor është një fushë e lojës, në të cilën forcën e tyre po e matin fuqitë e mëdha.

Hasburgët kundër osmanëve, sistemi perëndimor i vlerave kundër kundër shteteve komuniste-këta ishin rivalët gjatë historisë. Tani sërish po bëhet garë për pushtet dhe ndikim në rajon. Aktualisht në ofensivë janë amerikanët dhe rusët, por në lojë tani janë përzier edhe Kina dhe Turqia. Bashkimi Evropian ka mbetur në defensivë, përkundër angazhimit të madh financiar të unionit në këtë rajon, theksohet në analizë, shkruan rtv21.tv

Para dy javësh, zëvendës-presidenti amerikan, Majk Pens, vizitoi Malin e Zi, vend ky i cili këtë vit, përkundër kundërshtimit të ashpër të Rusisë, u anëtarësua në NATO. “Këtu, në Ballkanin Perëndimor, Rusia po punon për të destabilizuar rajonin, me qëllim që të minojë demokracinë dhe të përçaje Ballkanin”, deklaroi Pens. Këto deklarata të tij u kritikuan para se gjithash në Serbi, me ministrin e Jashtëm, Ivica Daçiq, i cili tha se nuk është Rusia ajo që po destabilizon rajonin, por Perëndimi. Në ndërkohë, Uashingtoni po këmbëngul për të vendosur monopolin mbi burimet energjetike në rajon. Bashkimi Evropian po e sheh me mosbesim lojtarin e ri në lojën në Ballkan dhe Brukseli ka kuptuar se përkundër ndihmave në vlerë prej disa miliarda euro, unioni ka ndikim të kufizuar në Ballkan.

Unioni propozoi zgjidhje për krizat politike, siç ishin ato në Shqipëri dhe Maqedoni, por ato u zgjidhën vetëm pas ndërhyrjes së diplomatëve amerikanë. Kina gjatë viteve të fundit, në kuadër të realizimit të projektit “Rruga e re e mëndafshit”, në rajon ka ndërtuar rrugë dhe ura, ndërsa Presidenti i Turqisë, Rexhep Tajib Erdoan, do të vizitoi muajin e ardhshëm Serbinë, i shoqëruar nga 150 biznesmenë turqë, konstaton Deutsche Welle./21Media