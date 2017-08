Njëqind e njëzet deputet të Kuvendit të Kosovës kanë dhënë betimin

Në betimin që e lexoi kryesuesi i Kuvendit, Adem Mikullovci tha se si deputet do ta kryej detyrën time dhe do ta kryej me nder detyrën time, duke respektuar Kushtetutën e Kosovës.

Ndërsa deputetët e Vetëvendosjes e kanë dhënë betimin duke vendosur para tyre nga një flamur kombëtar.