Lë binjakët për të ndjekur motrën në festival

Këngëtarja me famë botërore, Beyonce dje ka lënë binjakët për pak vetëm për të ndjekur motrën e saj Solange në Festivalin e Muzikës FYF.

Ajo është shfaqur me një kostum ngjyrë bezhë me fund dhe një pjesë të sipërme me kapuç dhe mëngë voluminoze, atlete të bardha dhe me një çantë Gucci.

Beyonce kishte arritur që t’i fsheh mjaft mirë kilet e tepërta nga shtatzënia.