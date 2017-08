Moti për pesë ditët e ardhshme

Instituti Hidrometeorologjik i Kosovës, ka bërë të ditur se nga nesër do të fillojnë të bien temperatura prej 3 deri në 8 gradë Celsius.

Nëpër territore të vogla vranësirat mund të shoqërohen me reshje afatshkurta, dhe shkarkime rrufesh, kryesisht pasditen e së hënës dhe në fundjavë. Temperaturat minimale do të lëvizin ndërmjet 14-18gradë Celsius, kurse maksimalet e ditës parashihen të lëvizin ndërmjet 28-36 gradë Celsius. Do të fryjë erë nga drejtimi i verilindjes me shpejtësi deri 11m/s”, thuhet në komunikatën e IHMK./21Media