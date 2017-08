Autostrada Biennale nesër hap ekspozitën për publikun në Prizren

Bienalja Ndërkombëtare e Artit Bashkëkohor – Autostrada Biennale, nesër hap ekspozitën për publikun në të gjitha hapësirat në Prizren, duke përfshirë qendrën e qytetit, shtëpitë e vjetra, stacionin e autobusëve dhe hapësirave përreth.

Përgjatë lumit Lumbardhi në zonën e Marashit, në kodra dhe kala, do të gjenden vepra lidhur me gërmadhat, mjediset njerëzore-natyrore dhe hapësirën kohore përtej kufijve njerëzorë. Ekspozia do të jetë e hapur nga ora 12:00./21Media