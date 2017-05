''Nuk ka njeri më perfekt dhe më human në shpirt se sa ti zemra ime'', është vetëm një pjesë e urimit të Basta-s për Vesën

Këngëtarja e famshme kosovare, Vesa Luma sot me rastin e ditëlindjes së saj ka marrë urime shumë të veçanta, ndër to edhe më të rëndësishmin dhe më specialin nga bashkëshorti i saj, këngëtari, i njohur, Big Basta.

Ai e ka uruar bashkëshorten përmes shpërndarjes së një fotografie të këngëtares, të realizuar kohë më parë, të cilës i ksihte lënë një mbishkrim mjaft të veçantë, shkruan rtv21.tv

“Gjysma ime me e mire ka ditelindjen. Te pakta jane fjalet per te pershkruar ndjenjen qe kam per ty qe nga momenti pare kur u njohem, dhe sidomos tani qe me ke dhene nje shpirt tjeter si fryt i dashurise sone! Nuk ka njeri me perfekt dhe me human ne shpirt sesa ti zemra ime, qe cdo dite me surprizon dhe me ngroh zemren me sjelljen tende prej nëne, gruaje, shoqe dhe motre. Jam i lumtur qe jam i joti dhe qe sot te dua me shume se dje, dhe neser do te te dua me shume se sot! Me vjen keq qe nuk jam me ty dhe Lian sot, por me mendje dhe shpirt jam aty! Gezuar ditelindjen jeta lalit! U befsh me shume vite se emri yt!”, ka shkruar këngëtari.

Përveç kësaj, Big Basta ka postuar edhe një video urimi për Vesën, së bashku me këngëtaren, Linda Halimi dhe shumë personalitete tjera të njohura.

Ndryshe, biondja simpatike sot po feston ditëlindjen dhe po i mbushë 31 vjet./21Media





