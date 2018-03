Torta unike e Bigut dhe atmosfera e ndezur me tupana

Të hënën këngëtarja dhe moderatorja Big Mama për 32 vjetorin e lindjes së saj , s organizoi një festë madhështore, shkruan rtv21.tv

Por bashkë me miqtë e saj, Bigu pati edhe një arsye për të festuar. Ajo promovoi këngën edhe videoklipin e ri “I len krejt”.

Festa e saj përrallore u mbajt në ambientet e Sheshit 21 në Shkup, ku të pranishëm janë shumë fytyra publike, të cilët do të kenë kënaqësinë që të argëtohen pa fund edhe me program të pasur muzikor.

Bigu sot ka publikuar një varg fotografish nga kjo festë në të cilat shihen këngëtarë të ndryshëm të estradës si Adelina Tahiri, Fjolla Morina, Vëllëzërit Mziu, Ramadan Krasniqi e shumë e shumë të tjerë. Nuk munguan as politikanët, i pranishëm ishte edhe Kryetari i Kuvendit të Maqedonisë, Talat Xhaferi.

Kurse protagonistja e kësaj feste Bigu, shkëlqeu , ajo kishte zgjedhur që të vishte një fustan të zi, shoqëruar me një pelerinë të gjatë.

Kujtojmë se Bigu, aktualisht udhëheq emisionin “Ziej përziej”, në TV 21 Maqedoni, kurse sa i përket projekteve muzikore ajo në dhjetor ka publikuar bashkëpunimin me Mandin “Zemra e ndalume”.

E kënga e fundit “I len krejt” u publikua në youtube para dy ditëve./21Media