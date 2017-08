1 i vdekur, 400 të lënduar, zjarri është vënë nga mafia ruse?

Një person ka vdekur, ndërsa 400 të tjerë janë lënduar, si pasojë e zjarrit që filloi të hënën pasdite në qytetin rus, Rostov.

Rreth 120 objekte, përfshirë këtu edhe objekte banimi, janë djegur si rezultat i zjarrit, ka njoftuar guvernatori rajonal i Rostovit. Nga shtëpitë e tyre janë evakuuar mbi 600 banorë, ndërsa në qytet është shpallur gjendja e jashtëzakonshme, shkruan rtv21.tv

Zjarri filloi në një kasolle të drurit në qendër të Rostovit, qytet ky me mbi 1 milionë banorë, e më pas flakët u përhapën me shpejtësi në objektet përreth dhe në përpjekjet për shuarjen e zjarrëve ishin përfshirë mbi 2 mijë persona dhe shtatë fluturake për shuarjen e zjarreve.

Mediat ruse, duke cituar banorët e qytetit, njoftuan se ekziston mundësia se zjarri është vënë me qellim dhe se mund të jetë kjo vepër e firmave për shitblerje të patundshmërive, të lidhura me mafinë ruse, të cilat po tentojnë të blejnë tokat në qendër të qytetit. Autoritetet ruse kanë premtuar se do të hetojnë këto pretendime. Zyrtarët e Rostovit deklaruan se banorët lokalë edhe më herët kanë marrë kërcënime për të shitur pronat e tyre./21Media