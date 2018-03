Clinton thotë se shpreson që të shohë kosovarët duke u kujdesur për shtëpinë e tyre

Ish presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Bill Clinton, i cili ishte president në kohën kur NATO bombardoi Serbinë, ka dërguar një video mesazh urimi për Kosovën. Ndër tjera Clinton thotë se ishte i lumtur që mundi ta ndihmojë Kosovën dhe se shpreson që të shohë kosovarët duke u kujdesur për shtëpinë e tyre.

“Unë bashkohem me ju në festimin e 10 vjetorit të pavarësisë suaj. Mezi pres të shoh progres, të shoh prosperitet dhe gjithë përfshirje në vitet që vijnë. Gjithmonë do të jem i nderuar që më është dhënë mundësia t’ju ndihmoj që të filloni dhe shpresoj se do të jem këtej e t’ju shoh që po e mbani shtëpinë”.

Ish presidenti thotë se Kosova do të ketë gjithmonë një vend të veçante në zemrën e tij.

“Kosova do të mbajë gjithmonë një vend të veçantë në zemrën time dhe jam shumë mirënjohës që si President i SHBA-ve kam mundur t’ju ndihmoj për ta ndjekur një të ardhme në liri, prosperitet dhe tolerancë”.

Ai tha se Kosova ka ndërmarrë shumë hapa të rëndësishëm gjatë dekadës së fundit për ta arritur këtë të ardhme dhe kse jo duhet t’ia ofrojë mundësinë për të shikuar përpara për t’i tejkaluar sfidat që kanë mbetur.

“Unë vazhdoj të besoj se Kosova ka vend si anëtare e barabartë e Bashkimit Europian, NATO dhe komunitetin ndërkombëtar. Për ta bërë këtë, është e rëndësishme për miqtë tuaj anembanë botës që të vazhdoni të punoni dhe ta lëni mbrapa konfliktin e të kaluarës. Kjo nënkupton që ta bëni të mundur që Gjykata Speciale të vazhdojë në mënyrë që të gjithë njerëzit të ecin përpara së bashku”.

Clinton thotë se demokracia reale është më shumë se sundimi i shumicës, duke shtuar se ajo ka të bëjë edhe me të drejtat e pakicave dhe ndarjen e vendimmarrjes.

“Është kurajo e madhe për ta lënë armën dhe për ta kapur lapsin. Kjo kurajo kombinon vlerat e popullit të Kosovës prandaj unë besoj se e ardhmja e vendit tuaj është e ndritur”.