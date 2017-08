Ai paralajmëroi diçka të re

Ai paralajmëroi diçka të re

Reperi i njohur, Bim Bima, i cili është i njohur për shumë hite ka pralajmëruar fansat e tij për diçka të re. Ai përmes një fotografie të postuar në Instagram ka bërë të ditur se së shpejti do të vijë me projekt të ri. Reperi më 24 gusht do të sjellë projektin e titulluar ”BIMA”, shkruan rtv21.tv

Megjithëse për detaje tjera nuk dihet, diçka që na kujtohet nga këngët tjera është se ato shumë shpejt janë bërë hite. Se a do të ndodhë njëjtë edhe me këtë projekt mbetet të shihet./21Media