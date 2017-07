Një bashkëpunim që nuk e prisni

I ftuar në emisionin “21 Gradë” në RTV21 ishte reperi i njohur Bim Bimma i cili ndër të tjera tregoi se pse nuk ka shumë bashkëpunime me femra.

Bim Bimma tha se i kanë hapur të gjitha mundësitë dhe duke mos dal prej vetes ai tha se do të sjellin frymën me të cilën mbahen në mend dhe me të cilën kanë filluar të kontribojnë për kulturën e hip-hop-it shqip.

Reperi tha se shumë shpejt do të vijë në bashkëpunim me një këngëtare të njohur emrin e të cilës nuk e bëri të ditur, mirëpo tha se kënga është e kryer.

Ai tha se nuk dëshiron ta tregojë emrin e artistës pasi njerëzit nuk e presin një bashkëpunim të tillë./21Media