Një zgjidhje natyrore

Ka shumë gra në botë që kanë një gjoks të vogël. Zgjidhja e tyre e parë është kirurgjia plastike për rritjen e masës. Por lajmi i mirë është se ka një zgjidhje natyrore për t’i bërë ato më të mëdha. E kemi fjalën për disa bimë.

Ja cilat janë ato:

Fenugrik

Kjo bimë është me origjinë nga Greqia dhe është një nga bimët më efektive për këtë lloj problemi. Mund të gjendet në disa farmaci. Ju duhet të blini fara fenugrik dhe ti vendosni në një gotë me ujë gjatë gjithë natës. Të nesërmen butësisht lyeni gjinjtë tuaj me këtë përzierje. Pas një jave, do të shikoni rezultatet.

Kopër

Ajo do të rrisë estrogjenin në trup dhe do të stimulojë rritjen e gjinjve. Është e mrekullueshme për ta konsumuar sepse stimulon edhe prodhimin e qumështit tek nënat, shkruan shije.al

Anis

Kjo bimë vjen nga Kina dhe është e pasur me shumë komponime që nxisin rritjen e gjoksit. Duhet patjetër të filloni ta përdorni atë!

Pueraria Mirfika

Vjen nga Tajlanda dhe është një nga përbërësit kryesorë në shumë produkte kundër plakjes dhe kozmetikës në përgjithësi. Ju mund të blini pilulat ose kremrat që e kanë këtë në përbërje dhe ta aplikoni në gjoksin tuaj.

Studimet tregojnë se gratë në mbarë botën që i kanë përdorur këto bimë për rritjen e masës së gjoksit të tyre, kanë mbetur të kënaqura.