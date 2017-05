Ben dhe Emma peshonin vetëm rreth një kile kur u lindën

Ben dhe Emma peshonin vetëm rreth një kile kur u lindën

Kur binjakët e Paula dhe Niall Kavanagh u lindën në vitin 2008 në javën e 23-të shanësat për mbijetesë ishin të pakta.

“Burri im ishte jashtë duke folur me konsulentin, dhe të gjithë ishin këmbëngulës që nuk do të prisnin derisa ai të ishte atje”, tha Paula për Independent.ie.

“Ai kishte pyetur për shansin e tyre për të mbijetuar, dhe kur u kthye ai ishte aq i bardhë sa një fantazmë. E pyeta se çfarë kishte thënë konsulenti dhe ai më tha se gjithçka do të ishte mirë. Thashë, ‘Ti po më gënjen. Ai më tregoi të vërtetën – nëse ata arritijnë 48 orët e ardhshme do të ishte një mrekulli”, rrëfen nëna binjakëve.

Por, edhe nëse mbijetonin, mjekët thanë se do të kishin vetëm 10 për qind shans për të patur një jetë normale, shkruan rtv21.tv.

“Unë nuk e kuptoja që mund të kishit fëmijë në atë fazë dhe ata mund të kishin një shans për të mbijetuar”, tha Paula. “Unë kam qenë me fat që kam dy motrat e mia më të vjetra në atë kohë, sepse unë kam qenë aq e shqetësuar për të parë foshnjat. Unë u shqetësova se ata nuk ishin të formuar. Unë nuk mendoj se do të mund t’i shihja. Për fat të mirë, motra ime e ka vënë atë në perspektivë për mua. Ajo tha: Paula, ata janë fëmijët tuaj. Ata janë të përsosur. ” Foshnjat ishin kaq të vogla, nuk kishin yndyrë trupor dhe sytë e tyre ishin mbyllur ende. Nëse ata kanë lindur vetëm dy ditë më vonë, ata nuk do të kishin qenë në gjendje të intuboheshin. Të dy foshnjat përfunduan duke marrë infeksione të rrezikshme pas lindjes së tyre. Ben ende lufton me rezultatet e infeksionit sot. Këto sëmundje kërkonin disa trajtime dhe operacione kërcënuese për jetën. Një gjë që ndihmoi ishte CranioSacral Therapy, një praktikë e mjekësisë alternative, e cila përdor trajtim duarsh për të nxitur shërimin në trup”, tregon nëna

Megjithëse binjakët ende vuajnë nga disa çështje shëndetësore, përfshirë çrregullimet e përpunimit të ndjeshmërisë, ato janë të lulëzuara.

“Ben i pëlqen të lexojë. Ai është një shpikës i vërtetë, ai e do “Lego-t” dhe është një nga njerëzit më karizmatikë.. Emma është kaq e ndritshme, por ajo është një vajzë e vërtetë, ndryshe nga unë.. Është e ndjeshme për atë që është në modë dhe Emma ëndërron të bëhet këngëtare “, tha Paula.

Paula thotë se prindërit e tjerë që janë në situata të ngjashme nuk duhet të dëshpërohen dhe duhet të mbeten gjithmonë shpresëdhënëse./21Media

http://rtv21.tv/binjaket-e-lindur-ne-javen-e-23-te-tani-9-vjecar/