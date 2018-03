“Nuk është e këndshme që të pyesësh një nënë, je e sigurtë që janë binjakë?”

Janë këto fjalët e 30-vjeçares Teegan Wardill nga Townsville, në Australi, teksa flet për ‘Mirror’.

Ajo që ka ngjallur dyshimet e njerëzve është ngjyra e lëkurës së fëmijëve të saj.

Lucas është biond dhe me sy bojëqielli, ndërsa Levi i zeshkët dhe me flokë të errëta.

“Unë dhe im shoq Justin e zbuluam ndryshimin e tyre në javën e 19-të të shtatzënisë, gjatë ekografisë 3D”, tregon Teegan.

Por që pas lindjes, dallimet mes dy binjakëve erdhën duke u thelluar, Lucas ngjan shumë me të ëmën, ndërsa Levi me të atin. Ky ndryshim vjen pasi Levi ka marrë nga i ati i cili është me origjinë indiane.