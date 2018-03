Ekspertët japin shpjegime për motin aktual

Ekspertët japin shpjegime për motin aktual

Vala e ftohtë që ka mbërthyer Evropën dhe e cila nga mediat britanike është pagëzuar “Bisha nga Lindja”, nga ekspertët është shpjeguar si rezultat i ngritjes së temperaturës për 30 gradë në Polin e Veriut, e që është ngritje më e lartë se mesatarja gjatë dimrit në këtë rajon.

Vala e acarit ka ndodhur si pasojë e depërtimit të ajrit të nxehtë, i cili sjell lagështi të madhe në Polin e Veriut. Ekspertët kanë deklaruar se kjo dukuri ka ndodhur edhe në të kaluarën, por kurrë më shpesh dhe me një intensitet kaq të madh si gjatë katër viteve të kaluara.

Ndryshimi i klimës në Polin e Veriut ka nxitur zhvendosjen e ajrit të ftohtë arktik kah Evropa, e në ndryshimin e klimës me gjasë ka ndikuar edhe faktori njeri.

“Pyetja kryesore është se a do të kemi më shpesh dukuri të tilla. Është kjo vetëm një dukuri, prandaj është vështirë që të bëhet një ndërlidhje me dukuritë, të cilat do të ndodhin në të ardhmen”, deklaroi eksperti Lars Lakeshk.

Megjithatë, studimet më të reja dëshmojnë se rrymimet e ajrit të nxehtë po janë gjithnjë e më të shpeshta në Polin e Veriut, ndërsa shkrirja e akullit në Arktik po i mundëson ujit më të nxehtë që të avullohet në atmosferë, gjë që mundëson përzierjen e rrymave dhe zhvendosjen e valës së ftohtë kah jugu. Aq më tepër, meteorologët kanë nënvizuar se disa pjesë të Polit të Veriut aktualisht janë më të ngrohta se Evropa./21Media