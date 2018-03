Blasta në "Dilema"

Blasta në “Dilema”

Reperi i njohur me emrin artistik Blasta ka publikuar projektin më të ri muzikor me titull “Dilema”, të cilën e ka shoqëruar me videoklip, shkruan rtv21.tv

Melodinë dhe tekstin e këngës e ka punuar vet Blasta, kurse për anën vizuele të këtij projekti është përkujdesur MAX Production.

Se sa do të rezultojë e suksesshme kjo këngë mbetet të shihet ditëve në vazhdim./21Media