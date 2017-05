Me stil, luksoze dhe shumë e këndëshme është shtëpia e të ardhmes së Afronës dhe Bleros

Blero dhe Afrona janë njëri ndër çiftet më të përfolur të estradës shqiptare.

Së fundmi ata kanë prezantuar shtëpinë e tyre të ardhshme përmes një fotografie që ka publikuar Afrona në Instastory, shkruan rtv21.tv

Një shtëpi e bukur e rregulluar me stil, në të cilën dominon ngjyra e bardhë, do të jetë destinacioni i ardhmes në të cilin do të jetojë çifti.

Kujtojmë se Blero së fundmi solli këngën “Per ty” në bashkëpunim me Muharrem Ahmetin, ndërsa Afrona po vazhdon të jetë e angazhuar si modele./21Media

