Blero: Do të mbetesh shembull

Sot në moshën 63 vjeçare vidq ish- kryeministri i Kosovës, Bajram Rexhepi. Largimi i tij nga kjo botë preku shumë miq, kolegë të tij si dhe qytetarë të vendit.

Kurse edhe artistët ishin ata të cilët ndanë dhimbjen për vdekjen e Rexhepit. Bashkëqytetari i tij, këngëtari Blero Muharremi përmes një postimi në Instagram ka ngushëlluar familjen Rexhepi si dhe ka shkruar fjalët më të zgjedhura për ish-kryeministrin, përcjell rtv21.tv

“U presh ne paqe. Bajram Rexhepi. Do te mbetesh shembull si njeri, baba dhe politikan siq ishe. Por me se shumti per humanitetin tend dhe ndihmen qe i dhe popullot tone. Me te vertet nje lajm i hidhur. Ngushllime familjes Rexhepi”, ka shkruar Blero, poshtë fotografisë së Bajram Rexhepit./21Media