Zbuloni detaje rreth videoklipit të këngës së Bleros dhe Muharrem Ahmetit

Zbuloni detaje rreth videoklipit të këngës së Bleros dhe Muharrem Ahmetit

Projekti me i ri muzikor i këngëtarit Blero Muharremi këtë herë vjen në duet me Muharrem Ahmetin. Kënga është realizuar nga Blero dhe tashmë xhirimet e klipt kanë përfunduar. Ky projekt publikohet këtë të shtune në kanalin zyrtar te tij në Youtube. Blero Official.

Kënga u publikua premiere në “Prite te gjelbren” në radio 21./21Media

http://rtv21.tv/blero-realizon-kengen-muharrem-ahmetin/